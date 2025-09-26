A l'approche de la conférence annuelle des Gouverneurs prévue en novembre 2025 à Bandundu, l'Office des Routes (OR) et le Corps du Génie militaire ont tenu une réunion stratégique pour discuter de la réhabilitation en urgence de la Route Nationale 17 (RN17). Cette voie, qui relie Mongata, Masambio et Bandundu, est cruciale pour l'accès de la majorité des participants à l'événement.

Dirigée par le Directeur Général de l'Office des Routes, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, la réunion avait pour but de déterminer les modalités de collaboration entre les deux entités. La réhabilitation de cette route est une priorité, car des problèmes sécuritaires ont empêché l'entreprise initialement engagée, la SCI, de mener à bien les travaux.

Le Génie militaire sera chargé d'assurer la sécurité des équipes sur le terrain et de mettre à disposition du matériel en cas de besoin. La nature des travaux consistera à réparer les points critiques tels que les bourbiers, les zones ensablées, à assainir et à recharger partiellement la route.

La durée des travaux a été fixée à un mois maximum, avec pour objectif que la route soit praticable une semaine avant le début de la conférence. Les représentants du Génie militaire ont reconnu que ce délai était très court, mais ont rassuré l'Office des Routes quant à leur capacité à déployer un nombre suffisant d'hommes pour sécuriser la zone.

Les deux parties se sont engagées à mettre en place un calendrier précis des activités. Par ailleurs, Jeanneau Kikangala a précisé que les travaux se concentreraient sur la suppression des points singuliers afin de ne pas compromettre le calendrier.

L'Office des Routes et le Génie militaire ont également discuté d'une collaboration à long terme notamment, en matière de formation et d'utilisation de nouveaux engins routiers acquis grâce à la coopération avec les Etats-Unis.

Les deux entités se retrouveront le 26 septembre pour programmer une descente conjointe sur le terrain afin d'identifier les zones à réhabiliter en priorité.