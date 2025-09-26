Congo-Kinshasa: New York - Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron

26 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le mercredi 24 septembre 2025, au siège des Nations Unies à New York, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue de la République française Emmanuel Macron. Pendant près d'une heure, les deux Chefs d'Etat ont abordé des questions bilatérales et particulièrement la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC.

A ce sujet, le Président français a fait part à son homologue congolais de son initiative d'organiser à Paris, au mois d'octobre prochain, une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands-Lacs.

Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué cette initiative et a exprimé sa reconnaissance au Président français pour son plaidoyer, devant la tribune de l'Assemblée Générale, pour le respect de la souveraineté de la République Démocratique du Congo.

Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont fait le point sur le processus de paix en cours et salué les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux Chefs d'Etat sont sortis détendus. « Bandal, c'est Paris », a crié Emmanuel Macron devant la caméra de la presse présidentielle.

