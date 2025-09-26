Le Rwanda reste préoccupé par sa propre survie dans les négociations avec la RDC sans beaucoup prendre en compte ses supplétifs de l'AFC/M23. Pour preuve, une nouvelle échéance a été fixée entre les deux principales parties au conflit pour le 1er octobre prochain.

Ce nouveau délai correspond au lancement de la mise en oeuvre du Concept des opérations, qui prévoit la neutralisation, mais aussi la levée des mesures dites défensives prises par le Rwanda. Cette échéance a été fixée lors de la réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, les 17 et 18 septembre à Washington, en présence en plus, du Rwanda, la RDC et les USA, également du Qatar, du Togo et de l'Union africaine.

A cet effet, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu de commencer, à partir du 1er octobre, la mise en oeuvre des mesures de sécurité dans le cadre de l'accord de paix signé sous la médiation des Etats-Unis, rapporte Reuters citant ses sources.

Les deux parties prévoient d'achever la mise en oeuvre de ces mesures d'ici la fin de l'année. Le plan prévoit également la neutralisation du groupe armé Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 27 juin, à Washington, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix. Celui-ci inclut des dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale et à l'interdiction des actions militaires, ainsi qu'à la séparation, au désarmement et à la réintégration des groupes armés non étatiques. Les deux parties mettent en place un mécanisme bilatéral de coordination sécuritaire, favorisent le retour des réfugiés et des déplacés dans leur pays d'origine, facilitent l'accès de l'aide humanitaire et confirment le mandat de la MONUSCO.

Le 3 septembre, une deuxième réunion du Comité mixte de suivi de la mise en oeuvre de l'accord s'est tenue à Washington. Les participants ont reconnu un ralentissement du processus, mais ont confirmé leur engagement en faveur de la pleine réalisation des engagements. Le comité a également salué la création d'un secrétariat conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la SADC et de l'Union africaine pour l'accompagnement technique des négociations.

Mais, en réalité, on est encore loin des véritables opérations contre les FDLR. La première phase consistera, si le calendrier est respecté, en des actions de préparation : sensibilisation, planification, coordination et échanges de renseignements avec les partenaires.