Tunisie: Bilan des dernières précipitations

Selon les données publiées par l'Observatoire National de la Météorologie (INM), des pluies significatives ont été relevées dans plusieurs régions de Tunisie au cours des dernières 24 heures, du jeudi 25 septembre à 7h00 au vendredi 26 septembre à 7h00.

Gouvernorat de Sousse : Kondar enregistre la plus forte pluie avec 30 mm, suivie par Chatt Mariem (19 mm) et Sousse (17 mm).

Gouvernorat de Kairouan : Al Alem a reçu 26 mm, Oueslatia 16 mm.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Gouvernorat du Kef : Dahmani et Sers affichent des précipitations importantes avec respectivement 24 mm chacun.

Gouvernorat de Monastir : Des pluies plus modérées, jusqu'à 5 mm à Mootamir.

Gouvernorat de Jendouba : Oued Meliz avec 7 mm, Bousalem 5 mm.

Autres régions : Des précipitations variables, allant de 1 à 14 mm dans plusieurs localités des gouvernorats de Zaghouan, Nabeul, Béja, Siliana, Gafsa, Tozeur, entre autres.

Cette première vague de pluies marque le début de la saison hivernale et pourrait contribuer à améliorer les réserves hydriques, notamment dans les zones agricoles. L'Observatoire National de la Météorologie rappelle toutefois que la vigilance reste de mise en cas de pluies soutenues ou d'orages localisés.

Les prévisions pour les jours à venir annoncent une poursuite des précipitations, principalement dans le nord et le centre du pays, avec un renforcement possible des vents.