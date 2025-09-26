Tunisie: Un revenu de 4 000 dinars ne couvre que les besoins de base, alerte Lotfi Riahi

Le président de l'Organisation tunisienne pour l'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi face à la flambée continue des prix en Tunisie, affirmant que même un revenu mensuel de 4 000 dinars ne permet plus aujourd'hui de dépasser les dépenses essentielles du quotidien.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, Riahi a souligné que l'inflation galopante érode dangereusement le pouvoir d'achat des citoyens, et que la situation devient insoutenable pour une grande partie des ménages.

« Il n'y a plus d'épargne possible. Un revenu de 4 000 dinars suffit à peine à vivre dignement. », a-t-il affirmé.

Selon les estimations avancées, la plupart des citoyens tunisiens perçoivent environ 1 000 dinars par mois, dont 50 à 60 % sont absorbés par les frais de logement.

"Près de 40 % des salaires sont consacrés au loyer. C'est une situation alarmante", a ajouté Riahi.

Il estime qu'il faudrait au minimum 3 000 dinars mensuels pour subvenir aux besoins vitaux dans le contexte économique actuel. Les prix des produits de consommation, des services et du logement continuent de grimper sans véritable régulation ni stratégie d'atténuation.

Le président de l'organisation a conclu en affirmant qu'il n'existe "pas de recette magique" pour sortir de cette crise, mais que des réformes structurelles sont nécessaires pour restaurer le pouvoir d'achat et garantir la dignité des citoyens.