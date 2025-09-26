Tunisie: EST/Première apparition du nouveau venu, Florian Danho - Quand puissance rime avec technique...

En une demi-heure de jeu, la nouvelle recrue, Florian Danho, n'a laissé personne indifférent. Outre son impressionnant gabarit et sa puissance physique, il est habile, balle au pied. Un renfort de taille a priori pour l'attaque "sang et or".

Certes, l'attente a été longue pour les supporters "sang et or" qui ont dû patienter jusqu'au dernier jour du mercato pour voir le club officialiser l'arrivée de l'avant-centre franco-ivoirien, Florian Danho, mais l'attente en valait la peine. Et si la direction du club a mis du temps avant de conclure cette transaction, le joueur a débarqué à Tunis prêt à l'emploi.

Florian Danho a fait sa préparation d'intersaison et se trouve compétitif avant même de débarquer à Tunis. Le dernier match auquel Florian Danho a pris part avec son ancienne équipe, Randers FC, date du 16 septembre pour le compte de la Coupe du Danemark, remporté face à Hellerup IK sur le score de 2-1. Danho avait fait son entrée sur le terrain à la 67'.

Le temps que les automatismes se huilent

Pour sa première apparition sous les couleurs "sang et or", Maher Kanzari a fait le choix d'aligner Danho à l'heure de jeu. Danho a pris la place d'Achef Jabri et a constitué une carte gagnante. Et si ses premiers pas étaient un peu hésitants, Florian Danho, qui ne s'est entraîné avec le groupe que la veille du match, a dû prendre une dizaine de minutes pour prendre ses marques sur le terrain.

Il n'en lui fallait pas plus avant qu'il n'exploite un assist de Mohamed Ben Ali. Quelques pas lui ont suffi en pleine surface de réparation avant d'adresser un tir si rapide qu'il laisse sans voix le portier béjaois, Chahine Smaoui. En doublant la mise à la 84', Florian Danho, qui est allé fêter son premier but avec les supporters, a non seulement scellé le sort du match, mais a annoncé la couleur dès sa première apparition sous les couleurs "sang et or".

C'est un attaquant puissant au gabarit fort impressionnant qui pèse lourdement et constamment sur les défenses adverses. Une puissance conjuguée avec une habileté, balle au pied, qui promettent. Bref, un bon recrutement qui apportera à coup sûr la plus-value escomptée à l'attaque "sang et or". Il répond potentiellement au profil de l'avant-centre buteur tant recherché. Achref Jabri et Ahmed Bouassida auraient du mal à suivre apparemment.