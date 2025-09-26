Tunisie: Le ST assure une 4e victoire consécutive - Le leader tranquille

Dominateur la plupart du temps face à l'ASM, le ST a surtout vite fait de forcer le verrou banlieusard avant de gérer tout en maîtrise.

A la réception du promu marsois au Hedi Ennaïfer, le Stade Tunisien a acquis le score à la mi-temps grâce à une réalisation de la recrue Aziz Saïhi, néo-latéral des Bardolais. Et désormais, le leader stadiste compte une longueur d'avance sur son dauphin zarzissien. Assez pour savourer ce qui est accompli depuis peu en attendant de confirmer la montée en gamme stadiste, en C3, ce samedi, à l'épreuve de l'AS Snim de Mauritanie du côté du stade de Nouadhibou, puis mercredi prochain, au révélateur de l'Etoile sportive du Sahel à l'Olimpico de Sousse.

Efficace et percutant, même si la victoire est étriquée, le ST a validé face à l'ASM, signant son 5e succès de la saison tout en restant invaincu jusque-là. En clair, au Bardo, au niveau de la possession et du contrôle, tout en autorité, le Stade n'a fait qu'une bouchée de l'ASM.

A la différence des Marsois, visiblement pas encore au point, le Stade a parfaitement su gérer sa rencontre et s'est surtout facilité la tâche en ouvrant le score très tôt.

En clair, ce fut une entame idéale qui a dicté la physionomie du match. La « chasse à courre » a duré quelque six minutes, le temps de toucher au but et d'imposer aux visiteurs de changer de stratégie pour combler leur retard. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que le Stade corse la note sur contre éclair en première période.

Puis, par la suite, les locaux ont alterné entre verticalité, attaques placées et même jeu direct par moments. Ce faisant, de retour des vestiaires, le scénario a repris sans soubresauts avec un Stade maître du ballon, inspiré en profondeur sans pour autant faire à nouveau trembler les filets.

Besoin de rotation

Quelle approche prônée par Chokri Khatoui et quels joueurs utilisés face à l'ASM ? Pas de changements notables en défense avec Sghaïer et Sahraoui dans l'axe aux côtés d'Aziz Saïhi sur le flanc gauche, à l'exception de Iyadh Riahi qui a suppléé Hedi Khalfa sur le côté droit.

Au milieu par contre, le staff technique a fait souffler Touré et Ouerghemi, titularisant cette fois Amath Ndaw, Mahamat Thiam et Rayan Smaâli. Ce qui signifiait un retour au 4-3-3 et l'abandon du 4-2-3-1 adopté face à l'AS Snim récemment.

En attaque enfin, là aussi, le besoin de rotation a dicté les choix de Khatoui qui a lancé d'entrée Firas Aifia, Amanallah Haboubi et Moncef Gharbi, laissant des joueurs tels que Saâfi et Ndiaye en réserve. Des choix porteurs et une production d'ensemble qui en dit long sur le potentiel stadiste. Place à présent aux préparatifs de l'expédition stadiste à la presqu'île mauritanienne de Nouâdhibou.