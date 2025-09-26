Tunisie: Le CAB perd une nouvelle fois en déplacement - L'ombre de son ombre !

Les Cabistes étaient totalement hors du coup contre l'USM...

On a pensé que les deux dernières victoires du CAB allaient le mettre sur la bonne voie pour la suite de la compétition. Du moins en ce qui concerne sa prestation! Mais, paradoxalement, on a vu une équipe qui n'a rien fait de bon durant tout le match. Recroquevillée sur elle-même, elle a subi le jeu voire la loi de son adversaire qui jouait à l'aise comme à l'entraînement. La facilité avec laquelle l'USM développait son jeu était déconcertante.

La raison est simple: les Cabistes étaient défaillants à tous les niveaux. Pourtant, on les a toujours présentés comme ayant encore une bonne marge de progression. Seulement, on constate au vu de ce qu'ils fournissent sur le terrain ou plutôt ce qu'ils ne fournissent pas que leurs limites étaient atteintes.

Contre l'USM, on a tout simplement assisté à un non-match de leur part. Rien n'a marché! Il est inconcevable de voir des joueurs ne sachant quoi faire du ballon dès qu'ils l'ont en leur possession. Ils le perdent trop facilement et trop rapidement. N'est-ce pas Dridi et Fonseca, une des nouvelles recrues, pour ne citer que ces deux milieux de terrain ? Ce qui est inquiétant est que ce constat revient à chaque match même lorsque ces mêmes Cabistes gagnent...

Joueurs pas à la hauteur

En jouant de cette manière, on offre l'opportunité à l'adversaire de se mettre en confiance et donc de multiplier les essais à l'approche des buts jusqu'à ce que la défense cède. A Monastir, on a tellement joué replié que les attaquants usémistes ont eu, à maintes reprises, la possibilité d'ouvrir la marque déjà dès la première mi-temps avec ce pénalty manqué de Harzi ou encore cette frappe de Dridi sur le poteau droit du gardien Maktouf.

Le CAB s'estime heureux en ayant encaissé un seul but. Ce n'est pas en procédant ainsi qu'on pourra bâtir une équipe compétitive. On pourrait rester encore des années à se chercher ! Habituellement, quand les Bizertins ne jouaient pas pour les places d'honneur, ils étaient les arbitres du championnat, des trouble-fêtes en quelque sorte mais aujourd'hui, plus rien de tout cela.

L'on se demande autour du Stade 15-Octobre qui se trouve responsable, ces dernières saisons, de cette «masse» de recrutements de joueurs franchement pas à la hauteur du club de la Capitale du Nord. Le CAB et son large public méritent beaucoup mieux... le staff technique endosse certainement une part de responsabilité, mais on ne peut pas lui demander, non plus, de faire feu de tout bois quand le bois n'est pas de bonne qualité.

D'autres équipes au budget nettement inférieur à celui du club nordiste sont en train de faire des miracles en Ligue 1. Sans vouloir pointer du doigt ni les responsables du club ni le staff technique, mais force est de remarquer que cette situation perdure et que l'on est loin du bout du tunnel. Cherchez donc l'erreur...