Tunisie: Rentrée culturelle - Au gré des cimaises

Pour cet automne, à Tunis, différentes expositions sont à venir, d'autres sont déjà installées. Elles sont collectives dans leur majorité et promettent de belles rencontres et de nouvelles expressions artistiques.

C'est la galerie TGM à La Marsa qui a ouvert la saison des expositions avec son incontournable Prix des jeunes artistes qui, cette année, épouse les années 90.

Plus de 20 artistes ont été sélectionnés pour exposer leurs interprétations du thème, avec à la clé trois prix (2.000, 1.500 et 1.000 dinars).

Au-delà de la récompense matérielle, l'idée est de suivre les artistes, de les soutenir et de les accompagner en les invitant par la suite à participer à des expositions. Une occasion pour eux de se faire connaître dans le milieu artistique tunisien. L'exposition restitutive de leurs travaux, nommée «90's Reloaded», est à voir jusqu'au 5 octobre.

Le centre d'art B7L9 à Bhar Lazreg, à La Marsa, abrite, depuis le 19 septembre, l'exposition «A Photobook World» dans le cadre de l'édition tunisienne du Festival du livre photographique «Bound Narratives» qui se déroule entre B7L9, le 32bis et Mouhit Space à Tunis.

Curatée par Roï Saade et Tamara Abdul Hadi, avec une scénographie de Thomas Egoumenides, l'exposition réunit une sélection de livres photographiques d'artistes issus d'Algérie, d'Égypte, d'Iran, d'Irak, du Liban, du Maroc, de Palestine, du Soudan, de Syrie, de Tunisie et de Turquie.

Occupant près de 500 m², l'exposition s'inspire de l'espace domestique, à la manière des scénographies intimistes où le moindre détail devient scène de récits. Au centre de l'installation, un majlis de lecture réunit une vingtaine d'ouvrages consultables par le public. Au total, trente livres de photographies sont présentés dans cette exposition, dont douze sont mis en avant à travers trois capsules thématiques qui reflètent les thèmes récurrents façonnant ces récits contemporains réalisés à travers l'objectif. A voir jusqu'au 15 novembre.

La Galerie Alexandre Roubtzoff propose, quant à elle, jusqu'au 30 septembre une exposition collective au nom pas très inspiré il faut le dire : «Voyages en couleurs». Elle réunit les oeuvres de six artistes : Imed Jemaiel, Slimen Elkamel, Chahrazed Fekih, Ghada Chamma, Souheil Nachi et Alia Derouiche.

Des expositions individuelles sont à découvrir à Archivart et à Selma Feriani Gallery. Le premier lieu dévoilera à partir du 27 septembre l'univers de l'artiste Wahib Zannad. Réunies sous l'intitulé «Dans l'intimité de la contemplation», ces oeuvres s'inscrivent dans une démarche expressionniste inspirée des grands maîtres du XIXe siècle.

«Cette exposition est une invitation à la contemplation intime, elle plonge le spectateur dans un univers à la fois personnel et universel, où s'entrelacent intensité et sensualité, où le sujet devient un prétexte pour explorer l'harmonie chromatique, l'équilibre des formes et la vibration intérieure de la lumière», lit-on dans un texte présentateur.

A la même date, on pourra découvrir à la galerie Selma Feriani les gravures du graveur et peintre tunisien Gouider Triki. Né en 1949 à Nabeul (Tunisie), ce dernier a étudié à l'École des Beaux-Arts de Tunis, avant d'intégrer l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. Il s'est ensuite tourné vers l'agriculture et l'élevage, sans jamais cesser de nourrir son oeuvre picturale et gravée.

Triki a été influencé par la technique des artistes expressionnistes, qui associent des couleurs terreuses et éclatantes pour transmettre une vaste gamme d'émotions, ainsi que par la quête des surréalistes d'explorer l'esprit humain au-delà de la pensée rationnelle, en plongeant dans l'inconscient. Son oeuvre est remplie de signes et de symboles mystiques où mythologies, contes populaires et littérature s'entrelacent sans cesse par des arrangements implicites et des allégories.

Il sera question aussi, à la même galerie, d'une exposition consacrée à l'artiste visuel marocain M'barek Bouhchichi. Né en 1975 à Akka, dans le sud du Maroc, Bouhchichi développe depuis plus de deux décennies une oeuvre singulière où le corps occupe une place centrale, devenant à la fois support, symbole et langage.

À travers ses recherches plastiques, il interroge les représentations, les récits et les imaginaires liés à la perception du corps noir dans la société marocaine, tout en inscrivant son propos dans une réflexion plus large sur l'identité, la visibilité et l'altérité.

Une exposition de groupe intitulée sommairement «Automne 202» et réunissant les oeuvres de Fakhri el Ghezal, Nadia Jelassi, Ymen Berhouma, Aya ben Amor, ZITCH, Omar Bey, Najah Zarbout, Yasmine Ben Khelil, Ali Tnani, FREJ Moussa, Tahar Jaoui, Moritz Hagedorn, Bechir Bousandel, Atef Maatallah et Abdessalem Ayeda est prévue à la galerie A. Gorgi à partir du 28 septembre.

Une autre collective également se tiendra du 2 octobre au 29 novembre à Yosr Ben Ammar Gallery. Baptisée « Echoes & Tides » (Echos et marées), l'exposition, comme l'indique une note de présentation, invite à tendre l'oreille vers ce qui frémit sous la surface, à percevoir les ondes qui nous traversent et à suivre les dérives tracées par le vivant et l'invisible.

Elle réunit deux images naturelles chargées de symboles: l'écho, trace sonore qui prolonge une présence au-delà du temps et de l'espace, et la marée, mouvement cyclique dicté par des forces invisibles. Ensemble, elles esquissent une cartographie sensible de ce qui persiste, se répète, s'efface ou réapparaît.

Ce motif en résonance ouvre un champ d'expérimentation aux artistes invité·es: Abdesslem Ayed, Akacha, Amira Lamti, Bader Klidi, Bechir Boussandel, Faycel Mejri, Hamza Sellmy, Hichem Driss, Mohamed Ben Soltane, Nabil Saouabi, Othman Taleb, Safa Attyaoui, Selim Ben Cheikh et Wissem el Abed.