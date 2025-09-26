Tunisie: Tozeur/Un aéroport, deux ambitions - Energie verte et attractivité touristique

Au coeur du Djérid, là où le désert s'étend majestueusement et attire chaque année des milliers de visiteurs en quête d'authenticité, l'aéroport de Tozeur-Nefta se réinvente. Porte d'entrée directe vers le Sahara tunisien et passerelle vers l'Europe, il s'apprête à conjuguer tourisme et durabilité à travers un projet solaire inédit qui associe innovation énergétique, respect de l'environnement et rayonnement international.

L'Office de l'aviation civile et des aéroports vient d'annoncer l'ouverture de l'appel d'offres relatif à la réalisation d'un projet pilote d'envergure, à savoir l'installation d'une centrale photovoltaïque destinée à couvrir une grande partie des besoins en électricité de l'aéroport de Tozeur-Nefta, et ce, grâce à un financement international du KfW, la Banque allemande de développement.

Au-delà de sa dimension énergétique et environnementale, ce projet reflète une vision stratégique de durabilité dans l'un des pôles touristiques les plus emblématiques du sud tunisien. L'aéroport de Tozeur-Nefta, récemment rénové et embelli afin d'épouser le cachet architectural et culturel spécifique de la région du Djérid, joue un rôle de porte d'entrée directe vers le Sahara tunisien et de pont aérien vers l'autre rive de la Méditerranée.

Grâce à cette position privilégiée, il constitue une infrastructure vitale pour le développement du tourisme saharien, particulièrement à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce riche en activités et en arrivées de visiteurs.

Ce choix d'investir dans une énergie propre et renouvelable à travers la technologie solaire n'est pas anodin : il traduit une volonté affirmée de conjuguer attractivité touristique et respect de l'environnement, en réduisant de manière significative les émissions de carbone et en inscrivant l'aéroport dans la dynamique mondiale de la transition énergétique.

L'objectif est double : renforcer l'image de la région comme destination durable et assurer un avenir énergétique plus responsable pour les infrastructures aéroportuaires.

Ainsi, l'initiative ne se limite pas à un projet technique, mais incarne une véritable réponse aux enjeux contemporains : promouvoir un tourisme saharien moderne, respectueux de son environnement, tout en valorisant le patrimoine naturel et architectural qui fait la renommée de Tozeur.

Avec ce projet, l'aéroport Tozeur-Nefta se prépare non seulement à accueillir les touristes dans un cadre rénové et authentique, mais aussi à porter haut le message d'un tourisme écoresponsable, conciliant prospérité économique et préservation écologique.