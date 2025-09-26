Tunisie: 15 hôpitaux régionaux bientôt intégrés dans le système d'imagerie médicale à distance

Il a été décidé, lors de la deuxième Conférence périodique des directeurs régionaux de la santé, qui s'est tenue dans la ville de Tabarka du 22 au 24 septembre, d'intégrer 15 hôpitaux régionaux dans le système de téléradiologie (ou télé-imagerie médicale) et 16 hôpitaux régionaux dans le système de téléconsultations spécialisées.

Selon un communiqué du ministère de la Santé publié aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, les travaux de cette deuxième Conférence périodique, organisée en collaboration avec le Bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, ont abordé plusieurs sujets, notamment les marchés publics (avec l'encadrement d'experts du Secrétariat des Dépenses Publiques) et la situation épidémiologique nationale et mondiale.

En marge de cette conférence, la plateforme de veille épidémiologique « EPISURVEILLE » a été présentée, de même qu'une présentation du projet Hôpital Numérique et le rôle des directions régionales dans sa réussite.