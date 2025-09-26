Tunisie: Forum Économique « Investir en Afrique » - Plus de 80 entreprises tunisiennes et italiennes participent à la première édition

La première édition du Forum Économique « Investir en Afrique 2025 » a débuté aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, sous le thème : « Du Portail au Partenariat vers une Culture de Co-industrialisation pour Pénétrer les Marchés Africains ». Ce forum s'adresse principalement aux entreprises italiennes désireuses d'explorer les opportunités d'investissement et d'affaires en Tunisie pour ensuite s'étendre vers les marchés africains.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes (CONNECT), Aslan Balregeb, a indiqué que plus de 30 entreprises italiennes et plus de 50 entreprises tunisiennes participent au forum dans divers secteurs tels que les industries lourdes, l'agroalimentaire, les services et la technologie.

M. Balregeb a précisé que plus de 150 opérations de mise en réseau (networking) auront lieu aujourd'hui entre ces entreprises tunisiennes et italiennes. Il a souligné que l'objectif de CONNECT, en tant que secteur privé, est de soutenir l'effort de l'État pour stimuler le climat des affaires, car « l'investissement doit changer et la valeur ajoutée doit rester et s'enraciner en Tunisie. »

Il a ajouté que le secteur privé oeuvre à faire de la Tunisie un pays doté d'une souveraineté économique dans les domaines industriel, agricole et des services, en misant sur la jeunesse et l'expertise tunisiennes.

De son côté, la Secrétaire Générale de la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d'Industrie a rappelé qu'il existe plus de 1000 entreprises italiennes en Tunisie. Elle a noté que le but du forum est de renforcer les relations bilatérales en matière d'investissements étrangers, en particulier italiens, basés en Tunisie, ainsi que de renforcer les relations commerciales.

Elle a ajouté que plus de 240 rencontres B2B auront lieu aujourd'hui dans le cadre du forum entre les entreprises tunisiennes et italiennes.