Egypte: Huit morts et 35 blessés dans un incendie à l'ouest du Caire

Le ministère égyptien de la Santé et de la Population a annoncé ce vendredi la mort de huit personnes et la blessure de 35 autres dans un incendie survenu dans une usine de vêtements située dans la région d'El Yamani, dans le district de Mahalla El Kubra, province de Gharbia, à l'ouest du Caire.

Selon le communiqué officiel, l'incendie s'est déclaré dans la matinée, suite à un court-circuit électrique ayant provoqué un départ de feu et l'explosion d'une chaudière. Cet incident a entraîné l'effondrement partiel du bâtiment.

Le ministère a immédiatement dépêché 26 ambulances médicalement équipées sur les lieux, permettant le transfert rapide des blessés vers les établissements hospitaliers de la région. Le bilan provisoire fait état de huit morts et de 35 personnes blessées. Les équipes de la défense civile poursuivent les opérations de sauvetage et de déblaiement des décombres afin de rechercher d'éventuels survivants ou victimes supplémentaires.

Par ailleurs, la province de Gharbia a indiqué dans un communiqué officiel avoir pris le contrôle total de l'incendie. Une commission d'experts en construction a été chargée d'inspecter les bâtiments adjacents afin d'évaluer leur stabilité et assurer la sécurité des riverains.