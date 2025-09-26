Sénégal: Bassirou Diomaye Faye exprime 'compassion et solidarité indéfectibles' aux victimes du bateau 'Le Joola'

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, vendredi, "compassion et solidarité indéfectibles" aux victimes du naufrage du bateau "Le Joola" dont le Sénégal commémore le 23e anniversaire ce vendredi.

"En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Aux familles éprouvées, j'exprime, au nom du Sénégal, compassion et solidarité indéfectibles", a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle.

Selon Bassirou Diomaye Faye, "ce drame, l'un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale".

Le naufrage du bateau "Le Joola", survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, a causé la mort de plus de 1 800 personnes, selon un bilan officiel, ce qui fait de ce drame l'une des plus grandes catastrophes maritimes civiles de l'histoire.

Le bateau "Le Joola" assurait la liaison maritime entre Dakar, la capitale sénégalaise, et Ziguinchor, la grande agglomération du sud du pays.

