Sénégal: Décès de Abdoulaye Diallo - Bakary Sarr salue la contribution de l'artiste au rayonnement de l'art sénégalais

Dakar — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sarr, a rendu hommage au défunt peintre Abdoulaye Diallo, décédé jeudi à Dakar, à l'âge de 72 ans, saluant sa contribution au rayonnement de l'art sénégalais.

"Par la voix des plus hautes autorités de la République et en mon nom, la nation lui rend un vibrant hommage pour ce travail accompli et pour sa contribution au rayonnement de l'art sénégalais", a-t-il dit dans un message transmis à la rédaction de l'APS.

M. Sarr dit avoir appris avec "une grande tristesse" le décès de l'artiste visuel, plus connu sous le nom du "Berger de l'île de Ngor", en référence à relation fusionnelle qu'il entretenait avec cette île dakaroise où se trouvait ses ateliers et sa résidence de création.

Il estime que la communauté artistique vient de perdre "un artiste de talent" qui a marqué "de manière indélébile" sa présence dans le milieu des arts plastiques au Sénégal et au-delà, à travers le monde.

"Je salue la mémoire de cet ancien ingénieur des télécoms, arrivé dans la pratique artistique autodidacte avec passion et intelligence. Après plus d'une décennie de création, Abdoulaye Diallo nous laisse un legs immense", a dit le secrétaire d'Etat.

Le peintre et écrivain a été inhumé ce vendredi au cimetière musulman de Yoff après la levée du corps à la grande mosquée de Castor.

L'artiste Abdoulaye Diallo a abordé diverses thématiques dans ses oeuvres qui renvoient au sort de la femme, aux enfants, à l'humain de manière générale.

Son exposition organisée à la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour le compte du volet Off de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar en 2018, s'inscrivait dans cet esprit, à travers le thème "Quelle humanité pour demain?".

Abdoulaye Diallo, ancien ingénieur des télécoms, a aussi travaillé l'art rupestre et exposé à Rome (Italie) en 2022-2023 puis en France.

Il avait ouvert en 2021, sur l'île de Ngor, un espace dédié aux artistes, dénommé "Penc 1.9".

Le professeur Maguèye Kassé, ami du défunt et commissaire principal de ses expositions, a régulièrement témoigné de la technique particulière du défunt, qui faisait de l'art pour réfléchir sur l'humain.