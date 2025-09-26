Sénégal: Une fin de saison des pluies globalement tardive à normale (ANACIM)

Dakar — Une fin de saison des pluies globalement tardive à normale est attendue sur une bonne partie du territoire "avec des contrastes marqués selon les différentes localités", indique l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo.

"Cette année (2025), il est attendu sur une bonne partie du territoire une fin de la saison des pluies globalement tardive à normale, plus précisément au courant du mois d'octobre, avec des contrastes marqués selon les différentes localités du pays", rapporte l'ANACIM.

Dans un "Bulletin spécial sur la fin de la saison des pluies 2025" dont l'APS a eu connaissance, l'agence signale qu'au "Nord du pays (Saint-Louis, Dagana et Podor), il est prévu une fin de saison des pluies normale à tardive, à partir de la 1ᣴe décade du mois d'octobre".

Elle ajoute qu'au Centre du pays plus précisément à Louga, Linguère, Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Matam et la moitié nord de Tambacounda, "il est attendu une fin de saison des pluies normale et qui pourrait intervenir au courant de la 2e décade du mois d'octobre, en cohérence avec la climatologie habituelle de ces localités".

Toutefois, relève l'ANACIM, "quelques pluies de quantité faible et localisées pourraient encore se produire, après cette période".

En revanche, note-t-elle, "dans le Sud du pays (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Sud Tambacounda et Kédougou), les pluies continueront jusqu'à la 3e décade d'octobre, reflétant la persistance de conditions humides dans ces localités, avec une tendance de fin de saison normale à tardive dans ces localités".