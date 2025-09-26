Afrique: JOJ - L'AMA teste le niveau de préparation du Sénégal pour la lutte antidopage

Dakar — Le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Bańka, en déplacement au Sénégal, a déclaré que sa visite a pour objectif principal de vérifier le niveau de préparation du pays pour la lutte contre le dopage avant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"L'année prochaine, ce sera les JOJ, premier grand événement du genre en Afrique. Ma visite vise à vérifier que le Sénégal est prêt. Le Sénégal est une grande nation sportive et cet événement aura un impact positif", a-t-il dit.

Le patron de l'AMA a été reçu par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Witold Bańka a également eu une séance de travail avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et rencontré des athlètes au Stade Léopold Sédar Senghor.

Selon le président de l'AMA, la ministre de la Jeunesse et des Sports a compris tout l'intérêt, pour le Sénégal, de disposer d'un programme national antidopage mise à jour.

"Nous avons eu à échanger sur ces questions. Il ne s'agit pas de se cantonner aux JOJ. Il y aura un après JOJ, et Sénégal sera un pays pionnier. On aura besoin d'une meilleure préparation au Sénégal et dans le tout continent. Ce sera l'héritage le plus important", a estimé Witold Bańka.

Selon lui, il n'y a pas de problème particulier au Sénégal dans ce domaine, puisque le pays est déjà bien avancé sur ces questions.

"Mais nous pourrons faire mieux. C'est pourquoi je suis là pour aider à atteindre les objectifs de la campagne", a ajouté le président de l'Agence mondiale antidopage.

"Il faudrait un budget plus important, plus de contrôles, plus d'experts et non des bénévoles. Je l'ai dit au ministre de la Jeunesse et des Sports", a insisté Witold Bańka.