Sénégal: Tivaouane - Le forage de Baity Bacar en difficulté, les populations réclament un second ouvrage

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le forage du village de Baity Bacar, dans la commune de Notto Gouye Diama, connait depuis plusieurs années d'énormes dysfonctionnements, compromettant ainsi l'approvisionnement en eau de plus d'une dizaine de localités environnantes, a constaté l'APS.

Selon le président du comité de gestion du forage, Mohamed Diop, la situation découle de l'assèchement progressif de la nappe phréatique, un phénomène qui réduit fortement la capacité de production du forage.

"Depuis près de quatre ans, nous ne parvenons plus à satisfaire les besoins des populations. Les pénuries d'eau sont devenues récurrentes", se plaint-il.

Cette pénurie affecte directement la vie quotidienne des ménages, contraints de parcourir de longues distances, pour se ravitailler en eau, mais aussi les éleveurs dont le bétail souffre de manque d'eau, et les activités maraîchères locales.

Les villages desservis, au nombre de plus de dix, se retrouvent ainsi exposés à une insécurité hydrique persistante.

Pour résoudre cette crise, M. Diop sollicite l'appui des autorités compétentes, en particulier celui du ministre de l'Hydraulique, pour la construction d'un second forage dans la zone.

"La construction d'un nouvel ouvrage est devenue une urgence vitale. Seule une telle solution pourrait rétablir l'accès régulier de nos populations à l'eau potable ", a-t-il plaidé.

