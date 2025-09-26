Sénégal: Tambacounda - Plaidoyer pour le financement des cantines scolaires

Tambacounda — Khady Thiané Ndoye, chargée de programme accès durable à une alimentation saine et nutritive à Cicodev Afrique, a invité les collectivités territoriales de la région de Tambacounda à accorder une priorité au financement des cantines scolaires dans leurs budgets.

"Nous demandons aux collectivités territoriales de prioriser le financement des cantines scolaires lors des sessions de vote budgétaire", a déclaré la chargée de programme à l'institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (Cicodev Afrique).

Elle s'exprimait en marge d'un atelier de sensibilisation et de mobilisations des collectivités territoriales sur l'importance des cantines scolaires dans la réussite des élèves, en présence des élus locaux et des acteurs éducatifs des communes de Tambacounda et de Sinthiou Malème.

Placée sous le thème : "Pérenniser les cantines scolaires par l'agroécologie et la mobilisation locale", cette rencontre qui s'est déroulée, jeudi, dans les locaux de la Chambre de commerce de Tambacounda, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre Projet Feed Good (Bien se nourrir en anglais).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous organisons ces sessions de sensibilisation ciblées avec les collectivités territoriales pour les interpeler sur la pérennisation de l'alimentation scolaire [...] on est en période de rentrée scolaire et les cantines implantées au quartier Saré Guilèle dans la commune de Tambacounda et à Sinthiou Malème ont besoin d'être appuyées et soutenues", a-t-elle affirmé.

Selon Khady Thiané Ndoye, depuis 2019 Cicodev Afrique intervient dans le fonctionnement des cantines scolaires des cases des tout-petits de Saré Guilèle et de Sinthiou Malème.

"Nous intervenons pour appuyer l'initiative communautaire et les cantines scolaires en apportant des denrées, des céréales et mais aussi en mettant en relation les producteurs agroécologiques avec les cases des tout-petits pour la fourniture de légumes", a-t-elle expliqué.

"On a accompagné aussi les cases des tout-petits en termes de matériels pour la cuisson des repas des élèves ainsi qu'une sensibilisation et une mobilisation communautaire autour d'une alimentation saine et nutritive", a-t-elle ajouté.

L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les participants sur les enjeux d'une alimentation scolaire et durable, et d'identifier des leviers d'action pour les collectivités territoriales.

Il est attendu de cette rencontre, la formulation des engagements concrets pour soutenir les cases des tout-petits de Saré Guilèle et de Sinthiou Malème et de favoriser l'ancrage des produits agroécologiques et locaux dans les marchés publics.

Le Programme "Feed Good" qui prendra fin en 2026 est mis en oeuvre à Tambacounda par Cicodev Afrique en partenariat avec l'ONG Humundi.

Le Projet Feed Good vise à assurer une alimentation saine, locale et durable pour les enfants et à favoriser la pérennité des cantines scolaires à travers la production locale.

Le projet a aussi pour objectif de mobiliser les collectivités pour soutenir des initiatives communautaires et de renforcer les liens entre alimentation, santé et réussite éducative.