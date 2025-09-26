Sénégal: Un projet d'électrification de 200 000 ménages lancé à Dagana

Dagana — Le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES) a été lancé, jeudi à Dagana, avec l'objectif d'électrifier 200.000 ménages, dont 40.000 considérés comme vulnérables.

"Ce projet va faire bénéficier de l'électricité à 200.000 ménages, dont 40.000 vulnérables. Le PADES concerne un total de 1.010 localités, dont 23 dans le département de Dagana. Il vise à corriger les inégalités en matière d'accès à l'électricité entre les zones rurales et urbaines", a déclaré le préfet de Dagana, Ibrahima Ismaïla Ndiaye, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet.

M. Ndiaye a précisé que des travaux d'extension et de densification du réseau électrique vont être réalisés dans le cadre de ce projet, sans oublier les constructions qui seront faites dans des écoles et structures sanitaires situées dans des localités bénéficiaires du projet.

"L'impact socio-économique de ce projet est attendu dans plusieurs secteurs, notamment dans la santé, l'éducation et la production agricole. Les populations du département de Dagana bénéficieront ainsi d'un accès amélioré à l'électricité, ce qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie", a soutenu le préfet.

L'autorité administrative a fait savoir que le lancement de ce projet national d'envergure à Dagana est une initiative importante pour le développement économique et social de la région.

Le PADES est financé par la Banque mondiale et sera mise en oeuvre par la Société nationale d'électricité (SENELEC).