Sénégal: Bientôt une gare de gros porteurs à Kidira pour booster le corridor Dakar-Bamako (Cosec)

Dakar — Le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) ambitionne de positionner le Sénégal comme un hub maritime et logistique international, à travers des projets structurants dont la construction d'une gare de gros porteurs à Kidira, a annoncé sa directrice générale, Ndèye Rokhaya Thiam.

"Nous sommes en train de finaliser une convention avec l'Ageroute pour la construction d'une gare de gros porteurs à Kidira, pour un financement sur fonds propres de quatre milliards de francs CFA, ce qui permettra de booster le corridor Dakar-Bamako", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait, jeudi à Dakar, à l'ouverture d'un atelier consacré au développement des corridors commerciaux par le cabotage, une initiative que le COSEC qualifie de "pilier" de la stratégie nationale pour la connectivité régionale et l'essor du commerce maritime.

Selon Ndèye Rokhaya Thiam, le COSEC prévoit également le renforcement du Consortium sénégalais d'activités maritimes (COSAMA) avec l'acquisition d'un navire d'une capacité de 5 000 tonnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mise en place d'une plateforme logistique à Matam pour optimiser les chaînes d'approvisionnement figure également parmi les projets structurants majeurs visant à positionner le Sénégal comme un hub maritime et logistique en Afrique de l'Ouest.

Ndèye Rokhaya Thiam a, enfin, annoncé la finalisation prochaine du plan stratégique de développement (PSD) du Cosec intégrant de larges projets d'investissement structurants qui devraient contribuer à renforcer la compétitivité maritime et logistique du Sénégal.