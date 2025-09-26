Afrique: Préliminaires Coupe CAF - GF à l'assaut de l'AFAD, dimanche à Abidjan

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Génération Foot (GF) effectue ce dimanche un déplacement périlleux au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan, pour affronter l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD), en vue d'une qualification pour le prochain tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Accrochés par l'AFAD (1-1) dimanche au stade Lat Dior de Thiès, les Grenats vont devoir faire la différence dans la capitale ivoirienne pour se qualifier.

En face, les Afadistes vont tenter de confirmer le résultat encourageant obtenu au Sénégal lors du match aller.

Les académiciens de Déni Biram Ndao, plus que jamais déterminés à se qualifier pour le prochain tour, sont arrivés jeudi dans la capitale ivoirienne pour terminer leur préparation.

Le club vainqueur de cette confrontation va affronter les Algériens de l'USMA d'Alger au deuxième et dernier tour des préliminaires de la deuxième compétition de la Confédération africaine de football.

