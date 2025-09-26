Sénégal: Saint-Louis - La Dg de l'OLAC au chevet des populations sinistrées

Saint-Louis — La Directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow a effectué, jeudi, une tournée pour s'enquérir de l'évolution de la situation de certains quartiers de Saint-Louis fortement touchés par les inondations suite aux récentes pluies diluviennes.

"Depuis le début de l'hivernage, j'ai mis en place une équipe composée de jeunes très engagés qui sont sur le terrain", a-t-elle déclaré en marge de cette tournée, précisant avoir appuyé les quartiers de Diamaguène, de Diaminar, de Pikine, de Darou, de Médina Marmiyal, en motopompes et carburants pour l'évacuation des eaux pluviales.

"Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de descendre sur le terrain avec mes équipes pour voir exactement l'évolution de la situation suite aux différentes pluies diluviennes qui sont tombées sur Saint-Louis", a-t-elle expliqué.

L'objectif, a-t-elle ajouté, vise à apporter son soutien en produits détergents, en eaux de javel et d'autres denrées que les populations auront besoin

Elle a signalé que les nouvelles autorités sont très conscientes de la situation de la ville de Saint-Louis. D'après elle, il y a eu des efforts venant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour faire le suivi des mesures prises pour ces inondations.

Il faut des travaux structurants d'assainissement, de drainage et d'évacuation des eaux pluviales pour assoir une dynamique de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, a notamment préconisé la directrice de l'OLAC.