Sénégal: Souleymane Diallo - 'Nous devons être plus engagés que la Colombe Sportive pour l'emporter'

Dakar — Le Jaraaf doit faire preuve de plus d'engagement que la Colombe Sportive du Cameroun, dimanche, pour espérer se qualifier pour le prochain tour des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, a déclaré, vendredi, à Dakar, son entraîneur Souleymane Diallo.

"Il faudra mettre tous les atouts de notre côté en amont, le match va se dérouler sur le terrain. Il faudra être plus engagé que l'adversaire. Vouloir gagner ce match plus que l'adversaire, cela veut dire mettre plus d'intensité dans le jeu", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Le Jaraaf de Dakar affronte la Colombe Sportive du Cameroun, dimanche, à partir de 17 heures, au stade Lat Dior de Thiès, pour le compte de la manche retour du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football.

L'équipe de la Médina est dans l'obligation de battre son adversaire pour se qualifier pour le prochain tour, après le nul qu'elle a ramené de son déplacement à Yaoundé dimanche dernier pour jouer la même équipe.

"Nous appréhendons le match retour avec beaucoup de lucidité et de sérénité. Nous avons une équipe expérimentée, des dirigeants qui ont l'habitude de jouer l'Afrique et un entraîneur qui a une expérience de l'Afrique", a déclaré Souleymane Diallo.

Malgré tout, le technicien estime que le Jaraaf doit faire preuve de plus de détermination pour se qualifier pour le prochain tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions.

Souleymane Diallo regrette le forfait d'Amath Niang, mais il assure que l'équipe dispose de joueurs capables de le remplacer.