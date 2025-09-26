Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'La relation franco-sénégalaise est devenue plus sereine'

Dakar — La relation entre la France et le Sénégal est devenue plus sereine, a déclaré le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans un entretien diffusé vendredi par la chaîne de télévision France 24.

"Je dirais que [cette relation entre les deux pays] est devenue plus sereine", a dit M. Faye à ce média appartenant au secteur public français, à l'occasion de sa participation à la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Il assure veiller, depuis son accession au pouvoir en mars 2024, à ce que les relations franco-sénégalaises soient "rénovées" et "réactualisées".

"Il est difficile d'[observer] la relation entre l'ancienne puissance (la France] et ses colonies, en particulier entre [elle] et le Sénégal", a ajouté Bassirou Diomaye Faye, soulignant que "le même logiciel" utilisé autrefois n'est plus d'actualité.

"Nos [compatriotes] ont une forte aspiration à la souveraineté, une volonté de rééquilibrage des relations avec tout le monde, pas simplement avec la France", a-t-il fait valoir.

M. Faye précise que le Sénégal ne fait pas de "fixation" sur la France.

Les Sénégalais ont la "volonté de ne plus avoir une présence militaire [étrangère] quelconque dans notre pays", a dit le chef de l'État à France 24, plusieurs mois après qu'il a dissous les bases militaires de la France au Sénégal et amené les soldats français à quitter le territoire sénégalais.

Il dit se réjouir de la volonté des deux pays de se mettre d'accord, "de façon sereine", sur le départ des troupes françaises de Dakar.

Bassirou Diomaye Faye déplore que cette décision ait été considérée comme une "volonté de rupture" de la relation entre les deux pays. "Nous n'avons jamais [entrepris] une telle démarche", a-t-il assuré.

Le président de la République dit "toujours considérer que la France est un partenaire important pour le Sénégal". Sa "présence économique" en est la preuve, a-t-il argué, faisant allusion au fait que la France reste l'un des principaux partenaires économiques et financiers de l'État du Sénégal.

"Au moment où nous diversifions nos partenariats, où nous nous ouvrons à d'autres partenaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre aussi", a poursuivi M. Faye.