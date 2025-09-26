Congo-Brazzaville: ODD - La deuxième édition du forum DGIA met l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises

Le cabinet Afrique RSE Congo, filiale du groupe panafricain Afrique RSE, en partenariat avec la plateforme Doing good in Africa, le magazine Dirigeantes et le soutien de BL technology, a organisé, le 26 septembre à Brazzaville, la deuxième édition du forum Doing good in Africa (DGIA). Le moment de partage d'expérience et de connaissances a permis que soient abordés plusieurs questions liées au développement économique et social du Congo.

Le forum a été organisé sur le thème « Entreprises à impact : contribution des entreprises congolaises aux Objectifs de développement durable : focus sur les ODD 3, 7 et 13 ». Les participants ont estimé qu'à cinq ans de l'échéance de 2030 fixée par les Nations unies pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), les enjeux sont encore énormes pour la République du Congo.

Selon Bel Lauretta Tene née Pambou Dinana, associée et directrice générale d'Afrique RSE Congo, il est important de présenter des chiffres afin de déterminer la position du pays par rapport au baromètre de développement durable des Nations unies. « Nous ne sommes pas bien placés, et il va falloir étudier les freins, notamment le positionnement des entreprises sur les ODD. Il y a, certes, une loi qui détaille la responsabilité des entreprises vis-à-vis des ODD mais elle n'a pas de décret d'application. Nous devons ainsi nous lancer dans la formation des acteurs du secteur privé et public afin de nous permettre d'avoir la même vision des objectifs du développement durable », a-t-elle indiqué.

Elle a indiqué qu'il est nécessaire de sensibiliser les citoyens et les responsables des entreprises à comprendre le sens et la place des ODD. Aussi, elle pense que les entreprises doivent prioriser le point sur leur responsabilité sociale.

Avec une moyenne de 52, 8 sur 100, le Congo est classé 154e sur les 167 pays par l'Organisation des Nations unies qui a mis en place un index pour noter les différents pays en fonction du degré d'atteinte des ODD.

Grâce à une très forte implication des entreprises congolaises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, ce forum souhaite diligenter l'atteinte des ODD 3 (santé et bien-être), 7 (Efficacité énergétique et énergies renouvelables) et 13 (Lutte contre les émissions de gaz à effet de serre).

Plusieurs spécialistes du monde de l'entrepreneuriat, du secteur public et privé ainsi que quelques membres du corps diplomatique ont participé à cette deuxième édition sur la responsabilité sociétale des entreprises. Outre les recommandations faites par les participants à ce forum, des prix ont été également remis à certains responsables d'entreprises.