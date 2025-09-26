Afrique Centrale: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Des dignitaires tékés de la RDC s'imprègnent de l'épopée de l'explorateur de Brazzaville

Du 23 au 24 septembre dernier, des dignitaires tékés de la République démocratique du Congo (RDC) ont séjourné à Mbé, département Nkeni-Alima, où ils sont allés présenter les civilités à Sa Majesté Michel Ganari, dix-huitième roi des Tékés. Avant de repartir pour leur pays, ils ont marqué une escale au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza où ils se sont imprégnés de l'épopée de l'explorateur de Brazzaville.

L'histoire de Makoko Ilô 1er est étroitement liée à celle de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan-de-Brazza. C'est ainsi qu'après avoir rendu visite au dix-huitième roi des Tékés, Sa Majesté Michel Ganari, à Mbé, puis visité la stèle de l'amitié où fut signé le «Traité Makoko-De Brazza», les dignitaires tékés de la RDC ont pensé effectuer un voyage complet, en passant par le mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, pour s'imprégner de l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza, fondateur de la ville de Brazzaville.

Accompagnés des dignitaires de la Cour royale de Mbé avec à leur tête le premier vassal, les dignitaires tékés de la RDC ont été reçus à leur arrivée par la directrice générale de ce haut lieu d'histoire et de mémoire. Après un entretien avec eux, Bélinda Ayessa a par la suite convié ses hôtes à une visite guidée qui leur a permis de comprendre la vie de Savorgnan de Brazza.

A l'issue de cette visite, le chef de cette délégation, Michel Libo Mukoko, chef du groupement du village Nguma, a exprimé sa joie. « Nous sommes très contents d'avoir visités le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Nous avons été bien reçus par la directrice générale, Bélinda Ayessa. A vrai dire, avant cette visite, nous ne connaissions pas très bien cette histoire. Cette visite au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza nous a appris beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

Pour le chef traditionnel Martin Lita Fambomo, du village Mbenzali en RDC et porte-parole du chef Nguma, grand chef coutumier des Tékés, tout ce qu'ils ont vu de Mbé à Brazzaville et au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été extrêmement flatteur pour eux. « Il y a certains pays qui négligent leurs histoires, mais ici on a gardé l'histoire intacte. Mbé, disons-le, c'est un village historique, il garde les effets traditionnels.

En partant de Kinshasa, en passant par Brazzaville pour aller à Mbé, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous disons que le président Denis Sassou N'Guesso est un bon architecte. Sincèrement, nous le remercions pour cela. Nous avons vu les tombes de l'explorateur de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza, de sa femme et de ses enfants. Nous sommes satisfaits et disons simplement merci à la directrice générale de cet espace mémoriel, Bélinda Ayessa, pour cette visite », a indiqué le chef traditionnel téké.

Solliciter des autorités politico-administratives une collaboration étroite avec les autorités traditionnelles

Le chef traditionnel Martin Lita Fambomo a, en outre, fait savoir que Mbé c'est le siège du royaume Téké. « Nous sommes tous de Mbé, puisque nous avons tous un seul roi en Afrique centrale. Notre roi, c'est Michel Ganari, le dix-huitième roi des Tékés. A Mbé, il nous a appris comment rester longtemps dans la tradition ; comment garder les effets traditionnels ;

comment garder le pouvoir ... Je sais que la politique parfois empiète les autorités traditionnelles, mais ici au Congo, les autorités politico-administratives entretiennent une bonne relation avec elles. C'est pour cela qu'il y a la paix ici à Brazzaville. Nous aussi, de notre côté, nous allons faire l'essentiel de rencontrer nos autorités politico-administratives pour solliciter une bonne collaboration avec elles, afin de créer les conditions d'une paix durable, pour que les gens soient bien dans le pays », a-t-il promis.

Très satisfaits d'avoir séjourné à Mbé et d'avoir visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, les dignitaires tékés de la RDC ont invité sa directrice générale à se rendre à Kinshasa. « Je tiens à vous remercier d'être allés à Mbé. Vous êtes retournés sur vos traces. Vous avez rencontré le dix-huitième roi Téké. Vous vous êtes rendus à la stèle où fut signé le « Traité Brazza-Makoko », et ce n'est pas rien. C'est ce lieu qui devait annoncer la création de notre ville capitale, Brazzaville. Nous venons, il y a très peu, le 10 septembre précisément, de célébrer, de magnifier, de sublimer les 145 ans de la signature de ce traité. Toute cette année, nous n'allons pas arrêter de célébrer notre histoire, notre histoire commune », a déclaré Bélinda Ayessa.

Notons qu'avant de quitter le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour regagner leur pays, les dignitaires tékés de la RDC ont offert à la directrice générale de ce haut lieu de mémoire une statue symbolisant l'union entre les Tékés du Congo, de la RDC et du Gabon.