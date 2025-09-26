Gabon: La Mission d'observation électorale lance sa cellule de veille à Libreville

Ce vendredi matin, à 10 h, un hôtel de Libreville a accueilli le lancement officiel de la cellule de veille de la Mission d'observation électorale de la société civile du Gabon (MOE-OSC) avec l'appui technique du projet PACEM financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le Centre européen d'appui électoral (ECES), ainsi que la mission d'observation citoyenne pour une élection transparente (MOCET). Cette rencontre marque une étape importante dans le suivi du processus électoral en cours dans le pays.

Dans une salle remplie de représentants d'organisations civiles et de journalistes, les organisateurs ont présenté les objectifs de cette cellule :

surveiller le bon déroulement des élections législatives et locales prévues pour le 27 septembre 2025 pour le premier tour et du 11 octobre pour ce qui concerne le second tour dans le cadre d'une coordination commune.

Recueillir et analyser les informations venant des 269 observateurs pour la MOE-OSC et de 250 autres au titre de la MOCET et faire des recommandations pour améliorer la transparence et le calme du scrutin.

Selon les responsables, la cellule de veille jouera un rôle d'alerte rapide. Elle permettra de transmettre en temps réel les incidents ou dysfonctionnements constatés par les observateurs déployés sur tout le territoire gabonais.

L'ouverture de cette cellule est saluée comme un signal fort de l'engagement de la société civile en faveur d'élections apaisées et crédibles. Elle vise aussi à rassurer les électeurs sur la présence d'un regard indépendant et impartial pendant tout le processus.

La journée s'est terminée sur une note d'espoir : les organisateurs ont affirmé leur détermination à publier des rapports réguliers et à rester disponibles pour les citoyens. Un premier rapport d'étape est attendu dès la fin du week-end électoral.