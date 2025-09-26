Togo: Dix Ave Maria pour un pays en paix

À partir du 1er octobre 2025, la Conférence des évêques du Togo (CET) décrète un mois de prières pour le pays. L'annonce a été faite vendredi par Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé et président de la CET.

« Aujourd'hui plus que jamais, notre Nation a besoin de prières intenses, sincères, ferventes et persévérantes. Les nombreux défis sociaux, politiques et économiques auxquels notre pays fait face ne doivent pas nous plonger dans le désespoir », a déclaré Mgr Alowonou.

Selon lui, cette initiative vise à inviter les fidèles catholiques à se tourner davantage vers la prière, individuellement et en communauté, afin de demander la bénédiction de Dieu sur le Togo et d'implorer un avenir de paix et de justice.

Un temps de grâce

La démarche des évêques s'inscrit dans la tradition de l'Église catholique qui consacre le mois d'octobre au Rosaire, une dévotion mariale vieille de plusieurs siècles.

Institué officiellement au XVIe siècle par le pape Pie V, le mois du Rosaire est associé à la mémoire de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, célébrée le 7 octobre. C'est un temps fort où les fidèles sont invités à méditer les mystères de la vie du Christ à travers la récitation du chapelet.

La CET rappelle que le Rosaire est une prière simple et accessible, mais d'une grande profondeur spirituelle : chaque dizaine de chapelet ouvre à un mystère de la vie du Christ - sa naissance, sa mission, sa passion et sa résurrection.

Pour les évêques, redécouvrir le Rosaire, c'est raffermir la foi, cultiver l'espérance et resserrer les liens de fraternité entre Togolais.

Ils encouragent les familles, paroisses et communautés religieuses à réciter le chapelet chaque jour, en offrant ces prières pour la paix, la justice sociale et l'unité nationale.