Afrique de l'Ouest: Innovation et recherche - Le Togo aux côtés des pays de l'AES

26 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka-Malik Natchaba, a pris part cette semaine au Forum de la recherche et de l'innovation technologique organisé au Niger.

Cette rencontre, qui a réuni principalement les représentants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) - Mali, Burkina Faso et Niger -, a marqué une exception notable : la présence du Togo, dont le ministre a été l'unique invité extérieur à cette alliance.

La participation de M. Natchaba illustre la volonté du Togo de s'inscrire dans une dynamique régionale de coopération scientifique et technologique, au-delà des alliances politiques formelles.

Elle traduit également l'importance accordée par Lomé au développement de la recherche et de l'innovation comme leviers de croissance et de modernisation de l'enseignement supérieur, souligne vendredi Togo Matin qui évoque cette visite à Niamey.

