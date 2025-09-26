Togo: Arthur Lilas Trimua nommé conseiller juridique du président de la BOAD

Le juriste togolais Arthur Lilas Trimua vient d'intégrer la direction de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

L'ancien patron de Kifema Capital (Fonds d'investissement initié par l'Etat togolais spécialisé dans le financement de projets et le capital développement) et ex-secrétaire général de Togo Invest (sorte de Fonds souverain togolais) a été nommé conseiller juridique du président de l'institution, Serge Ekué.

Dans un contexte où la BOAD est particulièrement sollicitée pour le financement de projets structurants au sein de l'UEMOA, Arthur Lilas Trimua aura pour mission d'assurer la conformité juridique des opérations de la Banque, de renforcer la sécurité des investissements et de contribuer à la structuration de financements innovants.

Son expertise devra également permettre d'accompagner l'institution dans ses efforts de modernisation et d'alignement avec les standards juridiques internationaux.

Titulaire d'un doctorat en droit public de l'Université de Poitiers et diplômé en management et finance de HEC Paris, Arthur Lilas Trimua dispose d'un parcours riche. Il a acquis son expérience dans de grands cabinets internationaux, auprès d'institutions financières mondiales et de plusieurs gouvernements africains.