Cameroun: Formation sur le genre dans le reportage électoral

communiqué de presse

La formation était animée par la journaliste Sabine Panet, formatrice de la FIJ, Rédactrice en cheffe du média Axelle en Belgique et spécialiste de l'actualité sociale et politique au prisme du genre.

Placée sous le thème « Une information de qualité pour aller vers plus d'égalité», l'activité a réuni 25 journalistes issus des dix régions du Cameroun en vue de renforcer la couverture médiatique pendant la période électorale.

Les modules abordés incluaient:

1. la compréhension de l'importance de l'égalité des genres dans les médias

2. le choix et le cadre d'un sujet d'actualité politique

3. la résistance aux automatismes genrés

Dans ses propos introductifs, la formatrice a résumé les objectifs poursuivis : « Améliorer notre compréhension des préjugés sexistes dans la représentation médiatique des femmes politiques ; sensibiliser sur l'utilisation des stéréotypes de genre dans nos activités professionnelles quotidiennes ; fournir des outils adéquats pour éviter les stéréotypes de genre lors du processus de production des informations ; les mettre en pratique ; et partager des idées de couverture originales et sensibles au genre pour les prochaines élections. ».

Cette première phase, axée sur la période électorale, sera suivie d'une seconde étape dédiée à la couverture des violences basées sur le genre. Une priorité rendue urgente par l'augmentation alarmante des féminicides au Cameroun : selon le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, 69 cas de féminicides ont été enregistrés en 2024, contre 56 en 2023. Au mois de janvier 2025, 10 nouveaux cas avaient déjà été recensés.

Des chiffres qui illustrent l'ampleur des défis et soulignent la nécessité d'un journalisme sensible au genre, capable d'informer et de sensibiliser le public sur des questions vitales pour la société.

La formation s'intègre dans le cadre du projet Cameroun media plus, financé par la Commission européenne.