Cameroun: Formation sur le genre dans le reportage électoral

26 Septembre 2025
International Federation of Journalists (Brussels)
communiqué de presse

La formation était animée par la journaliste Sabine Panet, formatrice de la FIJ, Rédactrice en cheffe du média Axelle en Belgique et spécialiste de l'actualité sociale et politique au prisme du genre.

Placée sous le thème « Une information de qualité pour aller vers plus d'égalité», l'activité a réuni 25 journalistes issus des dix régions du Cameroun en vue de renforcer la couverture médiatique pendant la période électorale.

Les modules abordés incluaient:

1. la compréhension de l'importance de l'égalité des genres dans les médias

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

2. le choix et le cadre d'un sujet d'actualité politique

3. la résistance aux automatismes genrés

Dans ses propos introductifs, la formatrice a résumé les objectifs poursuivis : « Améliorer notre compréhension des préjugés sexistes dans la représentation médiatique des femmes politiques ; sensibiliser sur l'utilisation des stéréotypes de genre dans nos activités professionnelles quotidiennes ; fournir des outils adéquats pour éviter les stéréotypes de genre lors du processus de production des informations ; les mettre en pratique ; et partager des idées de couverture originales et sensibles au genre pour les prochaines élections. ».

Cette première phase, axée sur la période électorale, sera suivie d'une seconde étape dédiée à la couverture des violences basées sur le genre. Une priorité rendue urgente par l'augmentation alarmante des féminicides au Cameroun : selon le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, 69 cas de féminicides ont été enregistrés en 2024, contre 56 en 2023. Au mois de janvier 2025, 10 nouveaux cas avaient déjà été recensés.

Des chiffres qui illustrent l'ampleur des défis et soulignent la nécessité d'un journalisme sensible au genre, capable d'informer et de sensibiliser le public sur des questions vitales pour la société.

La formation s'intègre dans le cadre du projet Cameroun media plus, financé par la Commission européenne.

Lire l'article original sur IFJ.

Tagged:
Copyright © 2025 International Federation of Journalists. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.