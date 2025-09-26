Maroc: La nouvelle gare 'Casablanca-Sud' - Un service de proximité pour faciliter la mobilité et désengorger le trafic

Mohamed Rabie Khlie, DG de l'ONCF

La gare "Casablanca-Sud", dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation, mercredi à l'arrondissement Hay Hassani, est une gare de nouvelle génération offrant un service de proximité qui contribuera à résoudre le problème de la mobilité dans cette métropole et à y désengorger le trafic, a indiqué le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.

Les trains de proximité, qui desserviront la gare "Casablanca-Sud", fourniront un service de proximité, rapide et financièrement accessible, à même de faciliter la navette quotidienne des Casablancais entre leur domicile et leur lieu de travail, a souligné M. Khlie dans une déclaration à la presse à l'occasion du lancement, par le Souverain, de projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca, d'une valeur de 20 milliards de DH.

Ces trains métropolitains de proximité, qui desserviront trois lignes à une fréquence élevée, pourront transporter chacun l'équivalent de la capacité de 1.300 voitures, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 et de désencombrer les routes, a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces trains desserviront trois lignes, à savoir : la ligne 1 reliant le Grand stade Hassan II à Benslimane à l'aéroport international Mohammed V; la ligne 2 entre le Grand stade Hassan II et la gare Casa-Port, et la ligne 3 entre la gare Casa-Port et l'aéroport international Mohammed V, a poursuivi M. Khlie, notant que la cadence pourra atteindre un train toutes les 7,5 minutes, rapporte la MAP.

En parallèle, une ligne aéro-express assurera la liaison entre la gare Casa-Port et l'aéroport international Mohammed V avec une cadence de 15 minutes et des arrêts dans les grandes gares uniquement.

La mise en service de ces trains de proximité s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur ferroviaire au niveau de la région, a rappelé le directeur général de l'ONCF, ajoutant que ce programme prévoit également le renforcement des trains régionaux sur El Jadida et Settat et la construction d'une dizaine de gares de proximité, de trois grandes gares et de techni-centres et d'ateliers de maintenance.