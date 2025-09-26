Afrique: La CAF reporte l'ouverture de la première phase de vente des billets pour la CAN

26 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé, jeudi, de reporter l'ouverture de la première phase de vente des billets pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2025 afin de finaliser d'importants détails qui garantiront la meilleure expérience possible aux supporters.

"La CAF travaille en collaboration avec le Comité d'Organisation Local (COL) ainsi qu'avec différents partenaires, et annoncera en temps voulu une nouvelle date pour l'ouverture de cette première phase de vente", indique un communiqué de l'instance africaine.

"La CAF présente ses excuses pour tout désagrément occasionné", conclut le communiqué.

