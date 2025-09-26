Afrique: A New York, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des Etats du Sahel saluent l'Initiative Atlantique de SM le Roi

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel ont salué, mercredi à New York, l'Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès de ces pays à l'océan Atlantique, tout en réaffirmant l'adhésion totale de leurs pays à cette Initiative Royale solidaire.

Dans des déclarations à la presse à l'issue d'une réunion de suivi sur l'opérationnalisation de l'Initiative Royale, tenue avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, les chefs de la diplomatie du Niger, du Mali, du Burkina Faso, ainsi que du Tchad ont tenu à réaffirmer l'adhésion totale de leurs pays à l'Initiative Royale et leur engagement pour en accélérer la mise en oeuvre.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangaré, a exprimé la gratitude de son pays à Sa Majesté le Roi, soulignant que l'audience que le Souverain a accordée aux ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel, le 28 avril 2025 à Rabat, constitue "un grand témoignage d'estime".

Lors de cette audience historique, a poursuivi le ministre, "Sa Majesté le Roi nous a présenté Son initiative et Sa vision très claire visant à permettre à nos pays d'accéder à l'Atlantique. Et cela nous a beaucoup touchés".

Evoquant la réunion de suivi, tenue en marge de la 80ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre nigérien a relevé que cette rencontre a été l'occasion de "transmettre les salutations et la reconnaissance des autorités de nos pays pour cette initiative".

"A ce stade, nous disposons déjà d'une matrice de projets élaborée par les groupes de travail", qui vont se réunir prochainement pour "prioriser les projets et déterminer ceux qui peuvent être mis en oeuvre immédiatement, à court et à long terme", a-t-il précisé.

"Nous passerons du stade de la conception à celui de la mise en oeuvre afin de montrer au monde que l'Initiative Royale Atlantique est en marche et bien concrète", a conclu le ministre nigérien.

Abondant dans le même sens, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel à travers ce "mécanisme particulier" incarné par l'Initiative Royale Atlantique.

Il s'est félicité, à ce propos, de "l'approche de considération, d'écoute et de respect mutuels" caractérisant ces relations de coopération, exprimant son appréciation de "la façon dont le Royaume du Maroc aborde ses relations avec nos pays qui traversent des moments difficiles".

"Le Maroc agit en tant que frère, dans le cadre de l'écoute et du respect mutuels, pour examiner ensemble les problèmes et les solutions que nous pouvons apporter aux défis auxquels nos pays sont confrontés", a-t-il mis en avant.

"Et c'est ce même sentiment que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel ont ressenti lors de l'audience historique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI leur a accordée à Rabat", a-t-il dit.

Dans la même veine, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a tenu à saluer la Vision de Sa Majesté le Roi, qui se démarque par son authenticité et appréhende le Sahel "non comme une simple enclave, mais en tant que passerelle".

"Sa Majesté le Roi ne voit pas en la région du Sahel une terre sans avenir, mais plutôt une terre d'opportunités", a-t-il fait valoir, affirmant que cette vision avant-gardiste est "fondamentale" dans les relations du Maroc avec les Etats du Sahel.

Et d'ajouter qu'il a été convenu, lors de cette réunion de suivi, de procéder, dès que possible, à la mise en oeuvre des aspects identifiés par les Task-forces qui peuvent être implémentés dans l'immédiat.

Pour sa part, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, et des Tchadiens de l'étranger, Abdoulaye Sabre Fadoul, a mis en avant "l'état d'esprit" qui a régné au cours de cette réunion de suivi, se disant "impressionné" par l'ambition portée par l'Initiative Royale Atlantique.

"Le Tchad se réjouit de participer à cette initiative aux côtés de nos frères des pays du Sahel", a-t-il dit, se réjouissant du fait que cet espace s'illustre, à la faveur de cette Initiative Royale, comme un "gisement d'opportunités, une chance pour nos peuples".

Le ministre tchadien a, dans ce cadre, exprimé la gratitude de son pays à l'égard de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que le Maroc a "toujours été à nos côtés, et je peux en témoigner".

"Il ressort donc de nos discussions que nous devons aller à l'essentiel et au concret de manière progressive, avec des projets déjà identifiés", a-t-il dit, ajoutant que l'Initiative Royale "a vocation à apporter des réponses concrètes à nos populations".

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait lancé cette Initiative à l'échelle internationale pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique lors du discours du Souverain, prononcé le 6 novembre 2023, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte.