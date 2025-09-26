Maroc: Boycott de la réunion convoquée par le ministère de tutelle

Dans un communiqué daté du 24 septembre 2025, la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gestionnaires des stations-services au Maroc a annoncé son boycott de la réunion convoquée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, vendredi 26 septembre. Cette réunion devait porter sur la mise en oeuvre du programme de marquage des produits pétroliers.

Cette décision fait suite à l'ignorance persistante par le ministère des nombreuses correspondances de la Fédération depuis plus d'un an. Ces correspondances sollicitaient l'ouverture d'un dialogue sérieux et responsable sur plusieurs dossiers, notamment la légalité de la vente hors stations-services, ainsi que des plaintes concernant des abus de certaines entreprises, dans le cadre du rôle de médiation que doit jouer le ministère pour équilibrer le secteur. Le communiqué est signé par le président de la Fédération, Jamal Zrikem, et le secrétaire général, Reda Ennadifi.

La Fédération a exprimé une profonde inquiétude face à l'expansion du marché parallèle des produits pétroliers, qu'elle attribue au silence du ministère et au manque de coordination avec les autorités compétentes. Elle dénonce également des pratiques illégales telles que la transformation de stations en « stations mobiles sur roues », et la prolifération d'entrepôts et chantiers dotés de réservoirs de carburant clandestins ou visibles, sans aucune norme ni contrôle légal, ce qui menace directement la sécurité des ateliers et des populations environnantes.

Le communiqué souligne que les prix préférentiels accordés aux grands clients dépassent les revenus des propriétaires de stations, les excluant ainsi d'une concurrence loyale et les exposant à la fermeture et à la faillite. Par ailleurs, il met en garde contre une surabondance excessive du nombre de stations et une concurrence féroce et déloyale qui mettent en péril la stabilité du secteur.

La Fédération a fermement rejeté toute décision ou conclusion de la réunion en son absence, affirmant être le seul représentant légal et légitime du secteur. Elle a appelé les professionnels à se préparer à des actions de protestation, notamment une manifestation devant le siège du ministère à Rabat et une grève nationale dont la date sera annoncée ultérieurement. Elle réaffirme son droit à défendre les intérêts de ses membres par tous les moyens légaux et constitutionnels.