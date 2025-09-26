Sénégal: Diaspora et développement - Le FAISE récupère ses prêts pour refinancer

Sous la direction de son nouvel Administrateur, Khouraichi Thiam, le Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (FAISE) a entrepris une vaste opération de recouvrement. Objectif : récupérer les prêts consentis afin de refinancer de nouveaux projets portés par la diaspora. Une démarche qui met en lumière des réussites exemplaires, mais également des trajectoires contrariées.

Le périple du FAISE a débuté à Keur Yoff, auprès de Mme Mbaye, entrepreneure installée en Côte d'Ivoire. Grâce au financement obtenu, son centre « Al Jannah Center » prospère et incarne un modèle de réussite. Reconnaissante, elle exhorte l'État à accroître les enveloppes disponibles et invite les bénéficiaires à honorer leurs engagements.

Aux Parcelles Assainies, M. Djoubairou Ba, de retour après vingt-cinq années passées en Italie, illustre à son tour l'impact positif du dispositif. Sa boulangerie « Philobello », qui emploie des jeunes du quartier, témoigne du potentiel de l'investissement productif : « On peut réussir ici », affirme-t-il avec conviction, adressant ainsi un message d'espérance à la diaspora.

Cependant, la campagne met également en évidence les revers de l'entrepreneuriat. À Guédiawaye, une bénéficiaire anonymisée a vu son entreprise de nettoyage sombrer sous l'effet des récentes crises sociopolitiques. Malgré l'échec, elle demeure déterminée à rembourser sa dette. À Rufisque, M. Ndir, aviculteur de retour du Maroc, a vu son poulailler anéanti par un violent orage en 2023.

Confronté à cette épreuve, il a salué l'accompagnement du FAISE et a réitéré son engagement à s'acquitter de ses obligations. Dans les cas de résistance persistante, l'équipe n'a pas hésité à recourir à des mesures plus formelles, comme à Grand Dakar, où une mise en demeure a été signifiée à un débiteur récalcitrant.

Malgré ces difficultés, l'initiative porte déjà ses fruits. Depuis mai, près de 100 millions de francs CFA ont été recouvrés, offrant la possibilité de financer de nouveaux projets. Plus qu'un simple instrument financier, le FAISE se positionne comme un partenaire stratégique du retour et de l'insertion, veillant à transformer les rêves d'entrepreneuriat des Sénégalais de l'extérieur en réussites durables.