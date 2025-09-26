Sénégal: Lancement de la rentrée télévisuelle Sunu Yeuf - Un investissement de plus de 3 milliards de FCFA dans l'audiovisuel local

Le siège de Canal+ Sénégal, situé sur la VDN, a vibré ce jeudi matin 25 septembre 2025 au rythme de la cérémonie de lancement de la rentrée télévisuelle de Sunu Yeuf, la première chaîne en langue vernaculaire du groupe. En présence de plusieurs personnalités médiatiques et professionnelles du secteur audiovisuel, l'événement a mis en lumière les ambitions du groupe en matière de production locale, d'investissement et d'impact social.

Parmi les intervenants figuraient Oumy Ndour, attachée de presse, Madame Fatou Ba Sow, directrice générale de Canal+ Sénégal, Madame Delphine Rousseau, responsable des chaînes fiction et jeunesse de Canal+ International, et M. Djiby Ba, responsable du projet Sunu Yeuf. Tous ont salué l'essor de la chaîne, qui fête déjà six années de succès et continue de valoriser les talents sénégalais.

Dans son allocution, Mme Fatou Ba a rappelé que Sunu Yeuf est « une des fiertés du groupe Canal+ », permettant une « belle exposition de nos talents locaux au-delà du Sénégal ». Elle a également annoncé un investissement de plus de 3 milliards de FCFA dans l'audiovisuel local, générant plus de 5 000 emplois directs et indirects au Sénégal.

La programmation de cette nouvelle saison s'annonce riche en diversité et en engagements sociétaux. Les séries diffusées aborderont des thèmes aussi variés que les problèmes de moeurs, l'éducation, l'émigration irrégulière, les dynamiques familiales et les enjeux sociaux. Des « scènes familiales touchantes, des amitiés indéfectibles, des histoires qui osent briser les tabous » seront au rendez-vous, selon les termes utilisés lors de la présentation.

Delphine Rousseau a souligné l'importance de soutenir les jeunes producteurs et créateurs émergents : « Ce qui nous motive, c'est l'histoire qui est racontée et comment elle est racontée. Sunu Yeuf ne fixe pas de limites et donne sa chance à ceux qui ont de bonnes idées. »

Djiby Ba a, quant à lui, insisté sur la dimension panafricaine des productions Sunu Yeuf, citant en exemple la série « Le Jeu de dames », qui a rencontré un grand succès à travers le continent. Il a également évoqué la lutte contre le piratage, un enjeu crucial pour la pérennité de la création locale.

La cérémonie s'est conclue sur une note d'espoir et d'engagement renforcé en faveur d'une télévision proche des réalités sénégalaises, tout en visant une audience internationale. Avec Sunu Yeuf, Canal+ Sénégal confirme son rôle de moteur dans l'écosystème audiovisuel ouest-africain, alliant divertissement, éducation et rayonnement culturel.