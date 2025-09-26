Afrique: Le partenariat Chine-Afrique vise un avenir commun grâce à la science et à la technologie

Addis-Abeba — La Journée de la coopération sino-africaine en innovation s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le ministre chinois de la Science et de la Technologie a rappelé que la science, la technologie et l'innovation (STI) constituent un levier central pour bâtir un avenir partagé.

L'événement a rassemblé plus de 200 participants - diplomates, experts et entrepreneurs issus de plus de dix pays africains, de Chine et d'organisations internationales - et s'inscrit dans le cadre de l'Initiative « la Ceinture et la Route » ainsi que du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC).

Des forums thématiques consacrés au développement durable, aux villes vertes et intelligentes, aux énergies renouvelables, ainsi qu'une exposition sur l'innovation ont marqué la rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre chinois, Yin Hejun, a mis en avant les avancées réalisées dans le domaine de la coopération sino-africaine : accords intergouvernementaux signés avec plus de dix pays africains, mise en oeuvre du plan d'action des BRICS en matière de STI et élargissement des échanges humains grâce à la formation de milliers de cadres et techniciens.

Il a affirmé que la Chine restera fidèle à une amitié sincère, fondée sur l'égalité, le bénéfice mutuel et l'ouverture, tout en proposant trois axes pour l'avenir : aligner les stratégies d'innovation, renforcer les échanges entre peuples et instaurer des mécanismes pratiques de collaboration dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les technologies spatiales et la médecine traditionnelle.

Pour sa part, le ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, a salué un partenariat exemplaire de coopération Sud-Sud, qu'il a décrit comme transformateur plutôt que transactionnel.

Il a mis en avant l'impact concret de cette alliance, allant des infrastructures stratégiques aux percées technologiques, et souligné l'importance des « dix grands plans » adoptés lors du FOCAC 2024, qui couvrent le commerce, l'industrie, la modernisation rurale et bien d'autres secteurs.

Belete a également exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine à l'Initiative pour le développement durable en Éthiopie ainsi qu'à la candidature du pays au sein des BRICS et de la Nouvelle Banque de développement.

Le commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, Gaspard Banyankimbona, a rappelé que cette rencontre prolonge les engagements pris lors du sommet du FOCAC de Pékin.

Un accord-cadre historique a d'ailleurs été signé, en cohérence avec l'Agenda 2063 et la Stratégie continentale de l'éducation en Afrique, pour renforcer la recherche conjointe, les plateformes d'innovation et le transfert technologique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des TIC, de l'énergie et de l'environnement.

Selon lui, l'innovation est un moteur essentiel de la croissance inclusive et du développement humain, et cette coopération repose sur l'équité, la responsabilité partagée et l'apprentissage mutuel.

Elle constitue un facteur de confiance politique, de dynamisme économique et de solidarité accrue entre la Chine et l'Afrique.