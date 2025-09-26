Ethiopie: La maire d'Addis-Abeba a présenté ses voeux de bonheur à l'occasion de la fête de Meskel-Demera

Addis-Abeba — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a transmis ses chaleureuses félicitations aux fidèles chrétiens à l'occasion de la fête de Meskel-Demera, qui marque la commémoration de la découverte de la Sainte Croix.

« Je formule mes voeux de lumière, de joie et de prospérité à tous ceux qui célèbrent la découverte de la Sainte Croix, dans un esprit de fraternité et d'unité. Que le feu de Demera rayonne intensément ! », a-t-elle partagé sur ses réseaux sociaux.

Elle a par ailleurs salué l'éclat et la ferveur des festivités organisées sur la place Meskel à Addis-Abeba.

« Les célébrations à Addis-Abeba, sur la place Meskel, sont d'une beauté exceptionnelle ! Elles témoignent de la richesse de notre culture et de la profondeur de notre foi », a-t-elle ajouté.