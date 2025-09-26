Sénégal: L'ambassade de Pologne et Le Soleil signent une convention

Le Directeur général de la SSPP-Le Soleil, Lamine Niang, et l'ambassadrice de Pologne au Sénégal, Julita Bas, ont signé, ce vendredi 26 septembre 2025, une convention de partenariat. Cette convention vise à vulgariser les activités de l'ambassade de Pologne au Sénégal, notamment le programme « Ailes pour Elles ».

Ce programme est une initiative dynamique dédiée à l'accompagnement des jeunes femmes ambitieuses, visant à renforcer leurs compétences professionnelles et à les soutenir dans la réalisation de leurs projets.

L'ambassadrice Julita Bas a salué cette coopération avec le quotidien national sénégalais, qu'elle considère comme un média essentiel pour la vulgarisation des activités de son ambassade auprès des populations.

Ce partenariat est une marque de confiance pour Le Soleil, qui a aussi pour mission de travailler au renforcement de la coopération entre le Sénégal et ses partenaires. Le Directeur général de la SSPP-Le Soleil, Lamine Niang, s'est réjoui de la confiance accordée par plusieurs pays partenaires du Sénégal au quotidien national, la communication étant un enjeu important de la diplomatie.

M. Niang a également salué le programme « Ailes pour Elles » mis en oeuvre par l'ambassade de Pologne. Pour lui, ce programme est d'une grande utilité et aura des impacts très positifs sur la carrière professionnelle et l'expérience des jeunes filles bénéficiaires. Rappelant que la Pologne, au vu de son passé difficile, peut être un exemple pour les pays africains, M. Niang a insisté sur la disponibilité du Soleil à accompagner les partenaires du Sénégal.