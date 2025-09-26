L'accès des personnes vivant avec un handicap à la formation professionnelle et technique et à l'emploi reste une préoccupation des autorités gouvernementales. Le ministère de l'Emploi de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) élabore un document stratégique de la politique nationale d'inclusion du secteur. L'objectif est de permettre aux jeunes handicapés qui prétendent à l'emploi d'avoir une formation qualifiante.

Aminata Seck Ndoye, directrice de l'insertion au ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique a donné hier à Thiès des informations qui rassurent les personnes en situation de handicap surtout les jeunes en quête d'emploi et de formation qualifiante.

La directrice de l'insertion qui prenait part ce vendredi à Thiès à la revue-bilan du projet d'autonomisation économique des personnes handicapées a annoncé que le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique est en train d'élaborer un document stratégique d'inclusion du secteur.

A lire aussi : Des équipements médicaux encore inadaptés à certains handicaps (3/10)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Le document de politique nationale d'inclusion permettra d'adapter les contenus pédagogiques, les offres de formation, les infrastructures aux besoins des personnes vivant avec un handicap, avec un plan d'actions qui va se focaliser sur les défis à relever pour une inclusion sociale. Il va surtout faciliter aux jeunes handicapés qui prétendent à l'emploi d'avoir une formation qualifiante », a indiqué Aminata Seck Ndoye qui soutient que leur département va collaborer avec l'ONG sight savers pour relever le défi de l'autonomisation économique, l'accès équitable, inclusif et durable à la formation professionnelle et technique des jeunes handicapés.

« La décision du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique( MEFPT ) fait suite à la participation du Sénégal au Sommet mondial sur l'inclusion tenu à Berlin en avril 2025, au sortir duquel les autorités du ministère de la formation professionnelle et technique se ont engagé à renforcer la sensibilisation institutionnelle sur les enjeux de l'inclusion des personnes handicapées dans la formation professionnelle ».