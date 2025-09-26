Sénégal: Touba - L'école Serigne Abdourahmane Mbacké sous les eaux à quelques jours de la rentrée scolaire

L'école Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Marnane, première école publique française créée à Touba en 1983, est dans une situation critique à deux semaines de la rentrée scolaire. Le directeur, Modou Ndoye, est préoccupé par les inondations et la présence d'herbes envahissantes dans la cour de l'école, et cherche désespérément une solution efficace pour résoudre ce problème.

Les inondations qui ont frappé Touba n'ont pas épargné les écoles publiques, notamment l'école Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Marnane. Devant l'entrée de l'école, des eaux stagnantes entravent l'accès aux parents d'élèves venus inscrire leurs enfants, à quelques semaines de la rentrée scolaire.

À l'intérieur de l'établissement, la situation devient plus critique. L'école est presque paralysée par les inondations qui ont envahi la cour, rendant les 18 classes physiques quasi inaccessibles. Les eaux pluviales ont également perturbé les travaux de désherbage en cours. Le directeur de l'école, Modou Ndoye, a expliqué que les travaux avaient commencé, mais que l'eau empêche leur progression.

« Nous avons engagé quelqu'un pour désherber, mais à cause de l'eau, il ne peut pas continuer. Il a déjà nettoyé une partie, et si l'eau est évacuée, le reste sera fait et pris en charge par l'école », a-t-il déclaré.

Un soutien de l'administration souhaité pour une solution durable

M. Ndoye a expliqué que malgré les efforts de nettoyage, l'évacuation de l'eau reste un défi en raison de l'absence de caniveaux à proximité. Une motopompe a été installée par l'association du quartier pour tenter de résoudre le problème, mais elle semble insuffisante pour évacuer efficacement les eaux. Il espère un soutien de l'administration pour trouver une solution durable à cette situation.

L'association du quartier a décidé d'organiser une journée d'assainissement pour l'école en collaboration avec le parti Pastef, afin de résoudre les problèmes d'inondations et de salubrité qui affectent l'établissement. Cette initiative vise à nettoyer la cour de l'école, à évacuer les eaux stagnantes et à désherber les alentours.

Le directeur de l'école, Modou Ndoye s'est réjouit de cette initiative, ajoutant qu'il y a beaucoup d'arbres et ils sont en train d'être élagués. Toutefois, à propos de l'évacuation des eaux, l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) avait recensé les écoles.

Selon l'inspecteur Abdoulaye Oumar Kane, les éléments des sapeurs-pompiers ont reçu des instructions du Préfet pour procéder à l'évacuation des eaux dans les 5 écoles où il y a encore de l'eau, dont Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Marnane.

Par ailleurs, M. Ndoye a également souligné la nécessité de désinfecter l'école, car les moustiques prolifèrent dans les eaux stagnantes depuis la fermeture des écoles en juillet.

Il demande l'intervention des services d'hygiène pour désinfecter les classes et les alentours de l'école avant la rentrée scolaire, afin de garantir des conditions sanitaires acceptables pour les élèves.

2253 élèves accueillis en 2024

L'école Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Marnane est la plus grande école élémentaire publique du Sénégal en termes d'effectif, avec 2253 élèves l'année dernière.

Les classes à double flux, qui comportent deux groupes pédagogiques gérés par un seul enseignant, sont une caractéristique notable de cette école. Chaque classe physique peut ainsi accueillir plus de 100 élèves.

L'école comptait 28 classes pédagogiques l'année dernière, réparties dans 14 classes physiques. Cette année, avec la construction de quatre nouvelles classes, le nombre de classes physiques est passé à 18. Selon M. Ndoye, cette situation est normale car les gens de Touba sont de plus en plus conscients de l'importance de l'éducation.

Les inscriptions commencent dès le mois de juin et il compte les arrêter ce jeudi 25 septembre. Les parents savent que s'ils attendent la rentrée, ils devront se rabattre sur des écoles plus éloignées, comme celles de Mbacké. La proximité de l'école avec le centre attire beaucoup de monde, ce qui crée un afflux important d'inscriptions.