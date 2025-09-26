Sénégal: France - Une relation 'sereine', selon Bassirou Diomaye Faye

Les poursuites judiciaires contre Macky Sall, les conséquences de la dette cachée laissée par l'ancien président, ainsi que la demande d'excuses et de réparations à la France concernant le massacre de Thiaroye, figurent parmi les sujets abordés par le président Bassirou Diomaye Faye lors d'un entretien avec la presse française.

La relation entre le Sénégal et la France apparaît désormais « sereine ». C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé au média France 24. Cet entretien a eu lieu en marge de sa participation à la 80ème Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est tenue du 22 au 24 septembre à New York.

Durant cette interview, le président sénégalais s'est également exprimé sur des sujets majeurs, tels que les poursuites contre Macky Sall, la dette « cachée » laissée par l'ancien président, la réforme de l'ONU en faveur de l'Afrique, ainsi que la demande d'accès complet aux archives françaises, d'excuses et de réparations de la France concernant le massacre de Thiaroye.