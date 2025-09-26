Sénégal: Inondations à Saint-Louis - L'OLAC intensifie la lutte dans les quartiers vulnérables

Face aux récentes pluies diluviennes, Diarra Sow, directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau (Olac), s'est rendue sur le terrain à Diamaguène et dans d'autres quartiers de Saint-Louis pour constater les dégâts et renforcer les mesures de prévention et d'évacuation des eaux pluviales.

Saint-Louis, ville entourée d'eau et confrontée à une nappe phréatique affleurante, reste particulièrement vulnérable aux inondations. Pour soutenir les populations locales, l'OLAC, sous la direction de Diarra Sow, a intensifié ses actions depuis le début de l'hivernage.

« Depuis le début de l'hivernage, nous avons mis en place une équipe composée de jeunes très engagés et avons doté plusieurs quartiers de motopompes et de carburant pour faciliter l'évacuation des eaux stagnantes », a déclaré Mme Sow lors de sa visite à Diamaguène. Les quartiers de Diaminar, Pikine, Darou, Médina Marmiyal et d'autres ont ainsi bénéficié de ces équipements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre la mise à disposition de matériel, la directrice générale a également distribué des produits de première nécessité, tels que des détergents et de l'eau de Javel, afin de soutenir les populations dans la gestion des inondations. « L'essentiel, c'est que les populations sentent que les nouvelles autorités sont conscientes de la situation et qu'il y a des efforts venant du ministère de l'Hydraulique », a-t-elle ajouté.

Sur le plan national, des mesures structurelles sont également en cours. Mme Sow a précisé que « des travaux d'endiguement sont réalisés par le génie militaire dans la zone nord, et des digues seront construites l'année prochaine pour parer aux débordements du fleuve Sénégal ». L'objectif est, selon elle, de protéger les zones habitées tout en accompagnant les populations installées dans les plaines alluviales.

Si les inondations restent un défi majeur à Saint-Louis, l'engagement de l'OLAC et la coordination avec les autres services de l'État, comme les sapeurs-pompiers et la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), offrent un cadre d'action renforcé pour limiter les dégâts et sécuriser les habitants.