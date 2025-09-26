Sénégal: Poursuites contre Macky Sall - Diomaye Faye assure de la sérénité de la justice sénégalaise

26 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rappeler, lors de son entretien exclusif avec France 24 ce 26 septembre 2025, l'importance du respect de l'État de droit et des principes fondamentaux de la justice dans le pays.

Répondant à une question sur d'éventuelles poursuites contre Macky Sall, il a indiqué que « l'ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée », a déclaré le président, insistant sur la distinction à faire « entre se faire justice et rendre la justice ».

Selon lui, rendre la justice implique de respecter la présomption d'innocence de tout individu, de garantir le droit à une défense libre ainsi qu'un procès juste et équitable. « C'est ce à quoi nous nous employons au Sénégal », a-t-il affirmé.

