Sénégal: 23 ans après le Joola - Le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux victimes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a délivré vendredi un message empreint de compassion sur sa page Facebook officielle, à l'occasion du 23e anniversaire du naufrage du Joola, l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire mondiale.

« En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Ce drame, l'un des plus douloureux de notre histoire, reste gravé dans la conscience nationale. Aux familles éprouvées, j'exprime, au nom du Sénégal, compassion, et solidarité indéfectibles», a-t-il écrit à l'occasion de ce jour de recueillement national.

Par ces mots, le chef de l'État a tenu à rappeler la profondeur de cette tragédie qui, le 26 septembre 2002, a endeuillé toute une nation, causant la mort de près de 1 900 personnes. Le ferry, qui assurait la liaison entre Ziguinchor et Dakar, avait sombré au large des côtes gambiennes, révélant de graves défaillances structurelles et organisationnelles dans le système de transport maritime sénégalais.