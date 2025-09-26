Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Vice-Président de la Guinée équatoriale

26 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Son Excellence Dr Kamil Idris, s'est réuni aujourd'hui avec le Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue à New York.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans les divers domaines.

La réunion a été assistée par le Ministre Soudanais de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Ustaz Khaled Al-Eiser.

Au cours de l'entretien, Son Excellence le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a présenté au Vice-Président de la République de Guinée équatoriale un exposé détaillé sur les développements de la situation au Soudan sous la lumière de la guerre imposée par les milices rebelles soutenues internationalement.

Il a souligné l'importance de la coordination Africaine commune pour prévenir les ingérences étrangères dans les affaires du continent et faire face aux tentatives d'imposer des agendas qui ne servent pas les intérêts des peuples africains

Au cours de la réunion, les deux parties ont souligné l'importance d'échanger le soutien et la coordination au sein des forums régionaux et internationaux, de manière à relancer les intérêts communs et à contribuer à unifier les positions africaines en face des défis actuels.

