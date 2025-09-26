Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale rencontre son homologue biélorusse

26 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, s'est réuni avec son homologue biélorusse, jeudi en marge des travaux de la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les liens et les relatons fraternelles solides entre les deux pays, et l'importance de la coordination des positions sur tous les niveaux.

De son côté, le Ministre Biélorusse a affirmé la position stable de son pays quant à la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, et a souligné que son pays n'épargnerait aucun effort pour soutenir et assister le Soudan sur le niveau international.

L'ambassadeur a affirmé que l'amitié stratégique entre les deux pays est solide et en constant développement. Il a affirmé que le Soudan rejette totalement les sanctions internationales imposées sur le Bélarus.

Il a indiqué que les deux pays pourraient devenir partenaires dans de nombreux domaines liés à l'agriculture, à la santé, à l'éducation.

