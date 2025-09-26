Afrique de l'Ouest: BRVM - Les activités du marché globalement baissières en fin de semaine

Les activités du marché globalement de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont, globalement, enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 26 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est ainsi ramenée à 768,457 millions FCFA alors qu'elle se situait à 1,238 milliard FCFA le jeudi 25 septembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 18,076 milliards, en passant de 12 537,706 milliards FCFA la veille à 12 519,630 milliards FCFA ce vendredi 26 septembre 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 5,584 milliards, à 10 979,511 milliards FCFA contre 10 985,095 milliards FCFA le 25 septembre 2025.

Les trois indices sont tous dans le rouge. L'indice BRVM 30 enregistre la plus forte baisse avec 0,25% à 160,64 points contre 161,05 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a cédé 0,14% à 324,71 points contre 325,18 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait un repli de 0,09% à 137,03 points contre 137,16 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,42% à 1 070 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,85% à 4 000 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,81% à 7 905 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,25% à 5 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 41,89% à 2 185 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 13,22% à 2 495 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 550 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 6,91% à 3 500 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,33% à 2 325 FCFA).